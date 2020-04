Großes Unverständnis über Flächenbegrenzung

Tauberbischofsheim.800 Quadratmeter – Geschäfte bis zu dieser Größe durften nach der Entscheidung von Bund und Ländern am Montag wieder öffnen, Betriebe deren Verkaufsfläche darüber liegt, müssen geschlossen bleiben. Es gelte, eine „Sogwirkung“ in die Innenstädte und Shopping-Center zu vermeiden, heißt es in der Erklärung der baden-württembergischen Landesregierung. Doch es gibt Ausnahmen: Autohäuser und Fahrradläden sind von der Regelung ausgenommen. Handelsverbände kritisieren die Festlegung.

Eine Öffnung dürfe nicht von der Größe des Geschäftes abhängen. Handelsverband-Chef Stefan Genth bezeichnete die Grenze als „willkürlich“. Auch bei Einzelhändlern im Kreis ruft die Entscheidung Unmut hervor. In Bad Mergentheim demonstrierten Mitarbeiter des Kaufhauses Kuhn am Montag gegen das Öffnungsverbot.

Daniel Schott vom Wirtschaftsforum und Geschäftsführer eines Möbelhauses in Tauberbischofsheim kann die Maßgabe nicht nachvollziehen. „Ich finde das eine absolut ungerechte Behandlung“, sagt er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

„Die Kontaktgefahr ist in Super- und Baumärkten aus meiner Sicht wesentlich größer, weil sich die Menschen dort auf kleiner bis größerer Fläche tummeln und eine höhere Frequenz herrscht. Bei uns kämen über den Tag maximal 50 bis 100 Kunden.“

Schott hat keine Zweifel daran, dass die Hygieneschutzmaßnahmen in seinem Geschäft eingehalten werden könnten und ist entsprechend vorbereitet. Auch eine Absperrung einzelner Teilbereiche, um die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu reduzieren, sei ohne Probleme möglich. „Wir könnten den Boutique- und Küchenbereich separat öffnen, beides unter 800 Quadratmeter, separate Eingänge und Toiletten sind vorhanden. Hier wären in der Regel nicht mehr als zehn Kunden auf einmal unterwegs und das auf breiten Gängen. Der Gartenmöbelbereich hat knapp über 800 Quadratmeter und muss deshalb auch geschlossen bleiben, während Baumärkte wie wild Grills und Gartenmöbel verkaufen.“

„Ein klarer Wettbewerbsnachteil“

Die Verordnung der Landesregierung von Baden-Württemberg verbietet Teilöffnungen einzelner Bereiche. In Hessen hingegen ist das möglich. Das sei für sein Geschäft ein weiterer Wettbewerbsnachteil, klagt Schott. „Die Kunden fahren weg und kaufen woanders ein. Ich denke nicht, dass das der Sinn der Sache ist. Sogar Küchenstudios in nächster Nähe haben auch seit Montag wieder offen, weil sie unter 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben – aber dort herrscht auch nicht mehr und nicht weniger Frequenz als bei uns.“

Auch Schreinereien, Werkstätten und Baumärkte verkaufen Möbel in ihrem Sortiment, während Schott und seine Mitarbeiter im Wartestand bleiben müssen.

„Kein Möbelhaus wie Ikea“

„Ich bin der Meinung, dass der Schutzzweck in unserer Struktur noch am ehesten erfüllt wird beziehungsweise, dass wir in diesen Verordnungen überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Es soll eine Konzentration in Fußgängerzonen und in großen Häusern mit viel Publikumsverkehr vermieden werden. Ich möchte mal wissen, wo das mehr eingehalten werden kann als in einem Geschäft unserer Art? Wir sind kein Möbelhaus wie Ikea und ziehen bei weitem nicht so viele Kunden an. Und zudem sorgen wir uns auch um unsere Kunden und um unsere Mitarbeiter.“

Schott möchte das Öffnungsverbot nicht einfach so hinnehmen. „Wir sind in ständigem Austausch mit Stadt, Bund, Land und vielen Politikern. Nun überlegen wir, eine einstweilige Verfügung einzureichen.“

