Großes Lob für große Einsatzbereitschaft

Mit einem dreitägigen Fest und einem bunten Rahmenprogramm feiert die Abteilung Dittigheim der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim ihr 125-jähriges Bestehen.

Dittigheim. Das Motto der Feier lautete: „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr - ein Grund zum Feiern“. Zum Auftakt am Freitag gab es einen kleinen Festakt mit Festrednern und im Anschluss einen gut besuchten Beatabend.

Hauptredner war Abteilungskommandant Mirko Seitz. Er freute sich, die Gäste und Ehrengäste zur Auftaktveranstaltung des stolzen Jubiläums der Abteilung Dittigheim begrüßen zu können. Unter den Gästen war auch der 92-jährige Alfred Bader, der noch die alte Zeit als aktiver Feuerwehrmann miterlebt hatte.

Mirko Seitz regte in seiner Ansprache auch zum Nachdenken an. So stellte er die Frage, was die Bezeichnung „freiwillig“ eigentlich bedeute? Es seien die Aufgaben und Tätigkeiten, die von den Abteilungsmitgliedern ehrenamtlich übernommen werden, und das ohne Gegenleistung und ohne Zwang. Auch auf die Frage „Was bedeutet Feuerwehr?“ hatte er eine Antwort parat: Jederzeit bereit, das Leben, die Gesundheit und das Hab und Gut der Bürger zu retten und zu schützen. Alle diese Absichten verfolgten die Gründungsväter aus Dittigheim, die vor 125 Jahren die Wehr gründeten.

Der Wille zu helfen bestand schon länger als 125 Jahre. Doch um diesen effektiv umsetzen zu können, sei zur Leitung eine feste Organisation notwendig gewesen. Deshalb gründeten die Bürger 1894 die Dittigheimer Feuerwehr.

Zusammenhalt

Wie konnte die Dittigheimer Feuerwehr so lange bestehen? Die Pflege der guten Kameradschaft und der Zusammenhalt seien ein Hauptgrund dafür, so Seitz. Dieser sprach den Führungspersönlichkeiten seinen besonderen Dank aus. Besonders würdigte er Otto Seitz, der die Abteilung 25 Jahre lang anführte. In dieser Zeit wurde auch die Jugendfeuerwehr gegründet.

Mehrfach geändert haben sich in den vergangen 125 Jahren Technik und Ausrüstung der Wehr. Doch was wäre die Technik ohne den Menschen, der diese nutzt, fragte der Redner. Der Wille, Menschen in Not zu helfen, sei bis heute ungebrochen. Die Abteilung wünsche sich, dass dies weiter so bleibt. Bei durchschnittlich drei bis vier Einsätzen jährlich stellen die Aktiven ihr Können unter Beweis.

Der Abteilungskommandant dankte allen Kameraden für die gute Zusammenarbeit. Ebenso würdigte er die Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim sowie die Nachbarwehren für die stets gute Unterstützung.

Schutz der Bürger

Stadtbrandmeister Michael Noe betonte, wie wichtig Feuerwehren in den Ortsteilen seien. Denn sie verfügten über die nötigen Ortskenntnisse. Deshalb müssten sie erhalten werden. Deren Mitglieder leisten hoheitliche Aufgaben. Es gelte, die Bürger zu schützen. Das lebe auch die Dittigheimer Wehr. Noe bedankte sich für die vielen Einsätze der Dittigheimer Abteilung, die stets da sei, wenn man sie brauche. Die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim hat ein Konzept erarbeitet, bei dem die Abteilungen Dittigheim und Distelhausen einen gemeinsamen Einsatztrupp bilden.

Bürgermeisterstellvertreterin Heike Kuhn ließ in ihrer Ansprache die über 125 Jahre lange Geschichte Revue passieren. Schon lange vor der eigentlichen Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Dittigheim gab es engagierte Bürger, die im Brandfall bereitstanden. Heute liege der Schwerpunkt der Einsätze der Wehr auf Hilfeleistungen bei Hochwasser und Unfällen. Als ehemalige Notfallseelsorgerin kenne sie sehr gut die Belange der Freiwilligen Feuerwehr, die technisch sehr gut ausgerüstet und organisiert sei, erklärte Kuhn. Hinter den Zahlen und Fakten stehe das ehrenamtliche Engagement der Menschen, denen es nicht gleichgültig sei, wenn andere in Not geraten. Im Namen der Stadt Tauberbischofsheim sprach sie ein aufrichtiges Dankeschön aus.

Ortsvorsteher Elmar Hilbert stellte fest, dass sich die Aufgaben der Dittigheimer Wehr inhaltlich verändert haben. Die Mitglieder seien sehr engagiert und beteiligen sich aktiv am Ortsleben. Allen Mitgliedern sprach er seine Glückwünsche aus.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, überbrachte die Glückwünsche des Landkreises und des Landes Baden-Württemberg. Er lobte das ehrenamtliche Engagement und das hohe Pflichtbewusstsein der Freiwilligen Feuerwehr. Dafür sprach er seinen Dank und Respekt aus. Das Land fördere auch die Abteilungen im Land mit einem nicht unerheblichen Betrag finanzielle.

Der Bieranstich erfolgte durch Ortsvorsteher Elmar Hilbert. Dieser benötigte dafür nur einen Schlag. Danach wurde noch zünftig gefeiert. Für die passende Musik sorgte die Band „Enjoy“.

Am Sonntag unterhielten die Musikkapellen Distelhausen und Dienstadt sowie der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim.

An allen Festtagen gab es ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen und Wettbewerben. So galt es, ein Feuerwehrfahrzeug über eine Länge von 20 Metern zu ziehen. Teams brauchten dafür am Samstag zwischen 14 und 17 Sekunden.

Auf dem Sportplatz gab es eine Fahrzeug- und Geräteausstellung der Dittigheimer Abteilung. Gezeigt wurden Einsatzgeräte mit Baujahr 1927 bis 2002. Im Festzelt war eine Fotoausstellung zu sehen, umrahmt von einer historischen und aktuellen Uniform sowie der Originalspritzenpumpe von 1850.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019