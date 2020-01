Großes Engagement gewürdigt

Tauberbischofsheim.Im Kreise vieler beruflicher Weggefährten verabschiedete Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, in einer Feierstunde Roswitha Betz und Margarete Engert aus dem aktiven Dienst.

Roswitha Betz trat am 1. September 1973 als Auszubildende bei der damaligen Kreissparkasse Mergentheim (heute Sparkasse Tauberfranken) ein. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau wurde sie in das Angestelltenverhältnis übernommen und vertrat von 1976 bis 1983 diverse qualifizierte Sachbearbeiterplätze. Ab 1984 war sie die Ansprechpartnerin für „Sondersparformen“.

In den Jahren 1986 bis 1991 stand die Familie im Vordergrund. Ab Oktober 1991 unterstützte sie das Büro der Landesbausparkasse in Bad Mergentheim, ehe Sie im April 2001 in die Abteilung Zahlungsverkehr im Bereich Marktservice wechselte. Hier war sie bis zu Ihrem Ausscheiden eine kompetente und geschätzte Ansprechpartnerin.

Margarete Engert trat am 1. September 1972 als Auszubildende in die damalige Sparkasse Tauberbischofsheim (heute Sparkasse Tauberfranken) ein. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau wurde sie in das Angestelltenverhältnis übernommen und war anschließend als Serviceberaterin in der Filiale Grünsfeld tätig.

Ab März 1983 trat sie die Stelle als Privatkundenberaterin in Grünsfeld an. In den Jahren 1993 bis 1999 widmete sich Margarete Engert überwiegend der Familie. Im November 1999 kam sie wieder in den Service der Sparkassen-Filiale Grünsfeld zurück und übernahm dort ab Mai 2000 die Aufgaben der Kassiererin. Eine weitere Änderung fand im Juli 2003 statt. Als Privatkundenberaterin/Service in Grünsfeld und Leiterin der Filialen Messelhausen und Zimmern war sie bis Juli 2006 erfolgreich tätig. Von Dezember 2012 bis zu ihrem Ausscheiden im Dezember 2019 war sie als Privatkundenberaterin in der Filiale Grünsfeld Ansprechpartner für viele Grünsfelder Bürgerinnen und Bürger.

Margarete Engert nahm regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil. Sie besuchte von November 1982 bis Dezember 1982 den Sparkassenlehrgang für Kundenberater, den sie mit der Prüfung als Sparkassenfachwirtin erfolgreich abschloss.

Sparkassendirektor Wolfgang Reiner ließ die Berufsleben noch einmal Revue passieren. Hierbei dankte er Roswitha Betz und Margarete Engert insbesondere für ihr Engagement und die Treue zur Sparkasse.

Als Anerkennung erhielten beide von Sparkassendirektor Reiner ein Präsent. Für die Zukunft wünschte er beiden Mitarbeiterinnen alles Gute, persönliches Wohlergehen sowie viel Freude im neuen Lebensabschnitt.

Im Anschluss sprachen auch Personalratsvorsitzender Kurt Baumann sowie Maximilian Braun, Bereichsleiter Privatkunden Nord und Gerald Steinbach, Bereichsleiter Marktservice P/D, Dankesworte aus. Stellvertretend für die Sparkassenkollegen ergriff Roland Scherer, Gruppenleiter Marktnachbearbeitung, auf musikalische Weise das Wort. Margarete Engert bedankte sich in beider Namen für die Ausrichtung der Feierlichkeit und die jahrelange gute und kollegiale Zusammenarbeit. sparka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020