Großer Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Tauberbischofsheim.Die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim konnte bislang kein reguläres Training durchführen, da die Trainingsstätte durch die Schule belegt ist. Deshalb musste sich die Abteilungsleitung etwas Neues einfallen lassen. Mit dem Ergebnis, eine „Judo-Corona-Challenge“ für die Judo-Bambinis, Jugendliche und Erwachsene durchzuführen.

In den vergangenen sechs Wochen wurden jeweils freitags, getrennt nach Alter, durch die Animateure Andreas Kraft und Torsten Zettelmeier ein Video gedreht, welches an alle Judoka beziehungsweise deren Eltern versendet wurde. Damit jeder Teilnehmer ein gutes Ergebnis erreichen konnte, gab es eine Woche Zeit zum Üben, um dann an Koordinator Joachim Fels die persönlichen Bestzeiten und Fallzahlen durchzugeben. Es waren schon einige Übungen dabei, die doch ein gewisses Training erforderten, beispielsweise Seilspringen mit dem Judogürtel, Fußfeger mit einem Besenstil und einiges mehr. Nachdem man schon das DJB-Schülersportabzeichen und Jugendsportabzeichen absolviert hatte, wurde auch diese Aktion gut angenommen. Und auch diesmal waren die Eltern mit einbezogen, denn sie fungierten als ehrliche Schiedsrichter.

Seitens der Verantwortlichen war man sehr glücklich darüber, dass trotz schwieriger Zeit der Zusammenhalt zu erkennen war. Wichtig an der Aktion war, dass die Mitglieder am Ball bleiben und sich ein wenig judospezifisch bewegten.

Gewinner der ersten „Judo-Corona-Challenge“ des TSV waren in der Gruppe Bambini und Jugend: Hendrik Ruhland, Julius Reinhardt, Tim Zettelmeier, Tim Dornberger, Fiona Giese, Carolina Strebel, Ronja Giese, Pia Zettelmeier, Laura und Raphael Merk. Bei den Erwachsenen waren erfolgreich: Ramon Reichert, Natalie Giese, Andrzej Kozlowski, Torsten und Andrea Zettelmeier, Michael Schäfer, Franziska Höcherl und Kira Kremer. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020