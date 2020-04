Großer Andrang nach Wiedereröffnung

Die Wiedereröffnung der Recyclinghöfe im Kreis sorgte auch in Tauberbischofsheim für einen großen Auflauf. Viele Bürger kamen, um ihre Wertstoffe und Abfälle wegzubringen.

Tauberbischofsheim. Wegen der Corona-Pandemie schloss das Landratsamt auch alle Recycling- und Komposthöfe im Kreis. Seit 1. April sind sie nun wieder geöffnet. Das sorgte am Donnerstag für einen großen Auflauf. Am Recyclinghof an der Kläranlage in Tauberbischofsheim bildete sich eine Autoschlange, die fast bis zur Straßeneinfahrt reichte.

Nach und nach wurden die Wartenden von den Mitarbeitern in den Hof hereingewunken. Es war viel Geduld gefragt, wenn man seine aussortierten Elektro-Geräte, Altholz, Metall oder Wertstoffe entsorgen wollte. Die Aufräumaktionen in Gärten, Garagen und Häusern in den vergangenen Wochen der anhaltenden Corona-Krise und des behördlich empfohlenen „Zu-Hause-bleibens“ machten sich somit auf einen Schlag bemerkbar.

Die Recyclinghöfe bleiben von nun an weiter geöffnet, vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Tauber-Kreises (AWMT) sind aber klare Regeln für die Entsorgungszentren zu beachten. Sie sind auch auf www.main-tauber-kreis.de nachzulesen: „1. Die Zahl der Benutzer einer der Entsorgungseinrichtungen ist auf maximal drei Personen zur gleichen Zeit beschränkt. 2. Die Wartenden müssen in ihren Anlieferfahrzeugen sitzen bleiben, bis sie in den Hof eingelassen werden. 3. Das Entladen soll zügig erfolgen. Die Materialien sind vorsortiert anzuliefern. Unsortierte Anlieferungen werden zurückgewiesen. 4. Auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den Benutzern und dem Personal der Entsorgungseinrichtungen ist zwingend zu achten. 5. Anfallende Gebühren sollten nach Möglichkeit abgezählt mitgeführt werden.“

Der Recyclinghof Tauberbischofsheim ist wie folgt geöffnet: Dienstag 14 bis 17 Uhr; Donnerstag 14 bis 17 Uhr; und Samstag 9 bis 14 Uhr.

