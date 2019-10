Große Freude über neues Einsatzfahrzeug

Main-Tauber-Kreis.Dem großzügigen sozialen Engagement von 40 Gewerbetreibenden aus dem Main-Tauber-Kreis und den angrenzenden Landkreisen ist es zu verdanken, dass der Betreuungsverein der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis mit einem neuen Einsatzfahrzeug ausgerüstet werden konnte.

Damit ist die notwendige Mobilität für die weitere erfolgreiche Arbeit der vier tätigen Betreuer des Vereins auch in der Zukunft gewährleistet. Die Schlüsselübergabe für den fünftürigen Mercedes-Benz „Cita“ erfolgte am Dienstag in Tauberbischofsheim im Beisein der Sponsoren an den Vorsitzenden der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, Jörg Hasenbusch, und an den Geschäftsführer des Betreuungsvereins, Thomas Heßdörfer.

Die Gewährleistung von Mobilität sei für die Arbeit des Betreuungsvereins und seine 100 ehrenamtlichen Helfer eine dringende Notwendigkeit, wie Jörg Hasenbusch bei der Schlüsselübergabe unterstrich. Das neue Fahrzeug sei außerordentlich wichtig für die künftige Arbeit, denn „damit können die persönlichen Kontakte zu den Betreuten aufrechterhalten werden, die teilweise weit über die Landkreisgrenzen hinaus verstreut sind“.

Die 40 Gewerbetreibenden aus dem gesamten Main-Tauber-Kreis sowie den angrenzenden Landkreisen haben unter Federführung der Firma Brunner Mobil Sozialsponsoring aus Böblingen die Anschaffung des neuen Fahrzeugs ermöglicht. Mit Hilfe ihrer Werbung auf dem Sozialmobil der Lebenshilfe konnte so ein Ersatzfahrzeug für den nach 15 Jahren betagten Kleinbus zur Verfügung gestellt werden. Für dieses große soziale Engagement bedankten sich Hasenbusch und Heßdörfer bei den anwesenden Sponsoren.

Der Betreuungsverein könne mit diesem Fahrzeug die zwingend notwendige Mobilität der Betreuer wieder sicherstellen. Eine gemeinnützige Einrichtung wie der Betreuungsverein der Lebenshilfe sei auf einen intakten Fuhrpark angewiesen, so Geschäftsführer Thomas Heßdörfer. Ein großer Teil der Anschaffungskosten musste aus eigenen Mitteln aufgebracht werden, wobei es umso erfreulicher sei, Spenden und Zuwendungen von engagierten Firmen zu erhalten.

Multifunktionales Fahrzeug

Das multifunktionale Fahrzeug bietet zum einen die Möglichkeit, die täglichen Einsatzfahrten zu den Pflegeeinrichtungen und Wohnungen der Betreuten für Besorgungen und Arztfahrten sowie zu Beratungsterminen in Bad Mergentheim und Wertheim durchzuführen.

Mit wenigen Handgriffen kann der Wagen so angepasst werden, dass beispielsweise auch Rollstühle und Rollatoren der Betreuten problemlos mitgeführt werden können.

Darüber hinaus wird das neue Fahrzeug auch dazu genutzt, um die Mobilität der Teilnehmer bei Veranstaltungen und Freizeiten des Kreisverbands der Lebenshilfe für behinderte Menschen sicherzustellen. Mit ihrem finanziellen Beitrag helfen die Gewerbetreibenden dem Betreuungsverein, damit dieser für Menschen mit Behinderung Angelegenheiten erledigen kann, die diese aus gesundheitlichen, unfallbedingten oder aus Altersgründen nicht mehr selbstständig erledigen können.

Gleichzeitig werde durch die segensreiche Arbeit des Vereins das soziale Engagement der Sponsoren für die Gesellschaft sichtbar, so die Verantwortlichen. pal

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019