Gottesdienstezuhause mitfeiern

Tauberbischofsheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim kann an Heiligabend einen Gottesdienst aus der Christuskirche zuhause mitfeiern. Ab 16 Uhr steht der Gottesdienst mit Pfarrerin Heike Kuhn auf der Homepage der Kirchengemeinde www.evkitbb.de zur Verfügung. So können sich viele Menschen an ganz unterschiedlichen Orten gemeinsam von der Weihnachtsbotschaft stärken lassen.

Ein solches Angebot steht auch für den ersten Weihnachtsfeiertag zur Verfügung. Die Gottesdienste werden musikalisch gestaltet von dem Bläserkreis der Gemeinde, Gustav Endress, Ruth Steinhoff, Brigitta Meuser und dem Gospelchor unter Leitung von Gerhard Barthel.

Sologesang: Carolina Adolf. Wir laden herzlich dazu ein und bitten Jüngere Ältere bei der technischen Umsetzung zu unterstützen.

Aus Verantwortung für die Menschen verzichtet der evangelische Kirchengemeinderat auf Präsenzgottesdienste in der sehr kleinen Tauberbischofsheimer Christuskirche mit nur geringem Platzangebot bis zum 10. Januar.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.12.2020