Gottesdienste verschoben

Main-Tauber-Kreis.Seit Jahren freuen sich die die Jubilare über die Einladung der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim, ihre Goldene beziehungsweise Silberne Jubelkommunion in der Pfarrgemeinde zu begehen, in der sie vor 25 beziehungsweise 50 Jahren ihre Erstkommunion gefeiert haben. In den vergangenen Jahren wurde der Tag oft von einheimischen und auswärtigen ehemaligen Erstkommunionkindern zum Wiedersehen mit Jahrgangskollegen genutzt.

Für die in diesem Jahr geplanten Feiern wurden teilweise von einzelnen Jahrgängen die Anschriften aktualisiert, um damit auch ein Jahrgangstreffen zu organisieren. Der Festgottesdienst sollte dann wieder zusammen mit den diesjährigen Erstkommunionkindern stattfinden.

Nun müssen auf Grund der Coronakrise sowohl die Erstkommuniongottesdienste als auch die Jubelkommuniongottesdienste ausfallen beziehungsweise verschoben werden. Gleiches gilt auch für die Gottesdienste mit der Spendung des Firmsakramentes. Die Firmgottesdienste im Dekanat und in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim sollten am Wochenende vom 10. bis 12. Juli stattfinden. Unter anderem sollte zur Firmspendung auch Erzbischof Stephan Burger in das Dekanat Tauberbischofsheim kommen.

Derzeit sucht man nach Lösungen, um die Firm- und Erstkommuniongottesdienste ins zweite Halbjahr 2020 zu verlegen. Bk

