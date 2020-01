Tauberbischofsheim.Der ökumenische Gottesdienst zur „Einheit der Christen“ wird in Tauberbischofsheim am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr in der Christuskirche gefeiert. Im Anschluss trifft man sich noch zu einem Imbiss im Kirchsaal. Von Malta wird schon im Neuen Testament in der Apostelgeschichte berichtet. 276 Schiffbrüchige fanden nach einem Sturm dort Zuflucht. Darunter befand sich auch der Apostel Paulus, durch den das Christentum dorthin kam und seither wesentlicher Bestandteil der Kultur der Bewohner ist. Die ersten ökumenischen Gottesdienste fanden Mitte der 1960er Jahre statt. Die Beziehungen wachsen zunehmend. So wurde das Thema für die „Einheit der Christen“ von der Kirche auf Malta vorbereitet. Viele Christen dort feiern am 10. Januar das Fest „Schiffbruch des heiligen Paulus“ und haben einen Text aus der Apostelgeschichte gewählt. aba

