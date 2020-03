Gleichstellung von Frauen und Männern im Blickpunkt

Tauberbischofsheim.Anlässlich des diesjährigen internationalen Frauentags zeigt der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Main-Tauber am Samstag, 7. März, um 18.30 Uhr im Filmtheater „Badischer Hof“ in Tauberbischofsheim den Frauentagsfilm „Colette – eine Frau schreibt Geschichte“.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einem „get together“ mit Sekt und Gesprächen. Der Eintritt ist frei.

Anlässlich des internationalen Frauentags erinnert der DGB einmal mehr daran, dass zwischen Frauen und Männern eine durchschnittliche Lohnlücke von 21 Prozent klafft. „Dafür gibt es viele Ursachen: Frauen arbeiten überdurchschnittlich häufig in Teilzeit und in vergleichsweise schlecht bezahlten Berufen. Sie haben seltener Führungspositionen inne, und sie übernehmen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit. Es wird Zeit, dass sich dies ändert“, betont Silke Ortwein, die für den Main-Tauber-Kreis zuständige DGB Regionssekretärin.

Ihre Forderungen schließen ein, dass sich die „Rahmenbedingungen verbessern, um die Haus- und Sorgearbeit besser zwischen Männern und Frauen verteilen zu können“. Ihre wichtigste Forderung aber ist mehr Tarifbindung, gerade in den Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten.

Bedeutung der Tarifbindung

Ortwein begründet die Forderung inhaltlich so: „Tarifverträge verringern prekäre Beschäftigung, sorgen für faire Arbeitszeiten und bieten den Beschäftigten bessere Chancen auf eine eigenständige Existenzsicherung – nicht nur im Erwerbsleben, sondern auch im Alter“. Und sie könne handfeste Beweise vorlegen: „Statistisch gesehen ist dort, wo Tarifverträge gelten, die Lücke um ganze zehn Prozentpunkte kleiner. Aus diesem Grund machen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften am 8. März auf die besondere Bedeutung der Tarifbindung aufmerksam.“

In Zeiten von Fachkräftemangel gebe es noch ein wichtiges Argument: In tarifgebundenen Betrieben habe man häufiger Arbeitszeitmodelle, die Frauen und Männern die gleiche Teilhabe am Erwerbsleben ermöglichen – und einen Betriebsrat, der sich für deren Umsetzung stark mache. „Ziel ist die gleiche Bezahlung für gleiche beziehungsweise gleichwertige Arbeit“, formuliert Ortwein.

Grundgesetzlich verbrieft

Außerdem betont sie: „Wir reden hier nicht über eine kleinen Minderheit, wir reden von mehr als 50 Prozent der Gesellschaft, denn den Frauen wird aufgrund ihres Geschlechts – sehr häufig auch strukturell verankert – das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Gleichbehandlung noch immer versagt.“ Zum Film „Colette – eine Frau schreibt Geschichte“: Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley), eine junge, unbekümmerte Dame vom Land, ist frisch verheiratet mit dem so charismatischen wie egomanischen Autoren Willy (Dominic West), der das Talent anderer nur zu gerne zu seinen Gunsten ausschlachtet.

Er gestattet Colette, ihre Romane zu veröffentlichen. Jedoch unter einer besonderen Bedingung: Es muss sein Name auf dem Umschlag stehen. – Nach einer wahren Geschichte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020