Gleich vier neue Ehrenmitglieder ernannt

Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des TSV Dittwar. Vier Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern erannt.

Dittwar. Im Muckbachstüble fand die Jahreshauptversammlung des TSV Dittwar statt. Nahc der Begrüßung hielt Vorsitzender Mathias Lotter in seinem Bericht Rückschau auf das vergangene Jahr. Neben den sportlichen Aktivitäten der einzelnen Abteilungen gab es unter anderem wieder eine Ski- und Wanderfreizeit, eine Maiwanderung und ein Kinderspielfest. Größter Kraftakt sei die Sanierung der Umkleiden sowie der Schiedsrichterkabine gewesen. Im Großen und Ganzen sei man mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Lotter dankte den Mitgliedern für deren Einsatz.

Schriftführerin Natascha Lotter berichtete über die aktuellen Zahlen des Vereins. Zum 1. Januar habe der TSV 367 Mitglieder gezählt – sechs weniger als 2019. Die Zahl der jugendlichen Mitglieder sei von 40 auf 33 gesunken. Die Abteilung Fußball zähle aktuell 263 Mitglieder, die Tennisabteilung 79 und die Abteilung Turnen 74.

Jugendleiter Nils Lotter berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. „Im Mai fand die 72-Stunden-Aktion statt, bei der in Zusammenarbeit mit der Carawanse eine Boule-Anlage errichtet wurde. Im Oktober wurde eine Kinder-Halloweenparty organisiert, die auch von auswärtigen Familien sehr gut angenommen wurde“, so Lotter. Im sportlichen Bereich könne vor allem die Abteilung Tennis eine erfolgreiche Jugendarbeit vorweisen. Die Abteilung Fußball habe aus dem Nachwuchsbereich Luca Behringer für die erste Mannschaft gewonnen. Ansonsten spielten die Jugendlichen in Tauberbischofsheim bei den Jugendmannschaften, da in Dittwar keine eigene Jugendmannschaft gestellt werden könne. Für die ganz kleinen Mitglieder gebe es seit 2019 eine Kinderkrabbelgruppe, die der Turnabteilung angehöre.

Der Kassenbericht 2019 wurde vom Kassenwart Stefanie Lotter vorgetragen. Die beiden Kassenprüfer Herbert Lotter und Tobias Zegowitz bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Angelika Fast trug den Bericht der Turnabteilung vor. 2019 habe es zwei neue Angebote – Pilates und die Krabbelgruppe „Rennmäuse“ – gegeben. Zudem finde dienstags Seniorenturnen und donnerstags Aerobic und Gymnastik statt. „Die zweitägige Radtour führte nach Marktheidenfeld und von dort über Wertheim zurück nach Dittwar. 124 Kilometer wurden bei dieser Radtour zurückgelegt“, so Fast. Nordic Walking finde mittwochs und samstags statt. Das Angebot Seniorenturnen gebe es in diesem Jahr nicht. Pilates werde im Januar wieder starten.

Den Bericht der Damenmannschaft trug Janin Faulhaber vor. Die Saison 2018/19 sei für die Spielgemeinschaft Dittwar/Tauberbischofsheim auf dem sechsten Platz zu Ende gegangen. Verletzungsbedingt oder aufgrund Umzug stünden einige Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung. Dafür seien Spielerinnen aus der B-Jugend von Tauberbischofsheim sowie eine Spielerin vom SC Klinge Seckach hinzugekommen. André Dörr trainiert die Mannschaft das zweite Jahr. Zum Trainerteam gehören zudem Janin Faulhaber (Co-Trainerin) sowie die Betreuerinnen Stefanie Hartnagel und Susanne Hammrich.

Bilanz gezogen

Der Bericht der Altherren-Abteilung erfolgte durch Walter Bartholme. 2019 seien mangels Spielern erstmals keine Spiele ausgetragen worden. Auch der Zusammenschluss mit Tauberbischofsheim habe dieses Problem nicht lösen können. Mittlerweile habe sich eine Gruppe der Ehemaligen zusammengefunden, die gemeinsam Rad fährt und Wanderungen unternimmt.

Nach der dritten Saison als Spielgemeinschaft mit dem FC Heckfeld musste die Mannschaft 2018/19 den Abstieg hinnehmen, begann Patrick Gausrab seinen Bericht. In der darauffolgenden, aufgrund der Corona-Pandemie halbjährigen Saison sei man zurück in die Kreisklasse A aufgestiegen. Auch personell habe sich einiges geändert. So sei zur neuen Saison 2020/21 Thomas Lotter neuer Trainer geworden. Unterstützt werde er von Joachim Spies.

Für die Abteilung Tennis zog Sina Schüßler eine positive Bilanz. Training habe 2019 für fast alle Altersklassen stattgefunden, auch als Schnuppertraining für die Kleinen. Am Spielbetrieb hätten insgesamt sieben Mannschaften teilgenommen, teilweise in Spielgemeinschaften.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands standen Neuwahlen an: Als „Vorsitzender Verwaltungsaufgaben“ wurde Mathias Lotter und als Schriftführerin Natascha Lotter einstimmig wieder gewählt. Abteilungsleiterin Tennis bleibt Jennifer Vonier.

Es folgten Ehrungen verdienter Mitglieder. Auf Vereinsebene zeichnete Vorsitzender Mathias Lotter folgende langjährigen Mitglieder aus:

Für 25 Jahre: Winfried Eckert, Michaela Eckert und Uwe März.

Für 40 Jahre: Fritz Baumann und Timo Ditter.

Für 50 Jahre: Heinz Döring, Ingbert Link, Reinhard Maninger, Dieter Rudolf und Sigfried Schüßler.

Für 60 Jahre: Otto Hammerich und Bernd Lotter.

Eine Ehrung vom Badischen Sportbund, vorgenommen von Sportkreisvorsitzendem Matthias Götzelmann, ging an Natascha Lotter. Sie erhielt die Ehrennadel in Bronze.

Dem Vorschlag, Wilmar und Ute Niklas sowie Dieter und Sigrid Rudolf aufgrund ihres außerordentlichen Engagements für den TSV Dittwar zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, wurde von der Versammlung geschlossen zugestimmt. tsvd

