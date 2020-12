Gewerbe und grüner Strom im Fokus

Gleich sechs Änderungen des Flächennutzungsplans stimmte der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim/Großrinderfeld/Königheim/Werbach zu.

Tauberbischofsheim. Es gab Nachholbedarf. Die letzte Sitzung des Gemeinsamen Aussschusses der freiwilligen Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim/Großrinderfeld/Königheim/Werbach, damals noch unter dem Vorsitzenden Wolfgang Vockel, liegt bereits zwei Jahre zurück. In der Zwischenzeit gab es in den Mitgliedskommunen doch einiges an planerischen Tätigkeiten, die ihren Niederschlag im Flächennutzungsplan finden müssen. Deshalb hatte das Gremium, jetzt unter der Leitung der Vorsitzenden Anette Schmidt, gleich fünf Änderungen zu beraten, zu beschließen oder auf den Weg zu bringen. Dabei ging es darum, entweder Gewerbeflächen zu erweitern oder Sondergebieten im Außenbereich für Freiflächen-Photovoltaikanlage den Weg zu ebnen.

Die zwölfte Änderung des Flächennutzungsplans befasste sich mit der Erweiterung des Gewerbegebiets „Geisgraben II“ in Gerchsheim. Die Gemeinde Großrinderfeld plant dort die Ausweisung einer gewerblichen Fläche von 4,9 Hektar. Das Areal liegt an der A 81 und soll für die Erweiterung eines dort ansässigen Unternehmens dienen. Derzeit wird die vorgesehene Fläche landwirtschaftlich genutzt.

Die Vorentwurfsplanung für eine Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlage in Dittwar ist Gegenstand der 13. Änderung des Flächennutzungsplans. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark Dittwar – westlich A 81“ hat eine Größe von 2,4 Hektar, liegt südlich von Dittwar und grenzt westlich an die A 81 sowie an die Gemarkungsgrenze Lauda-Oberlauda. Das Areal des Solarparks war bislang als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplans betrifft die Stadt Tauberbischofsheim. Zum einen soll hier die gewerbliche Baufläche in den Gewannen „Schneekasten/Buckel im Teich“ dargestellt werden. Die Größe umfasst rund 6,8 Hektar und ist für die Erweiterung des Firmengeländes der VS vorgesehen. Der Tauberbischofsheimer Schul- und Büromöbelhersteller plant dort, das Werk 7 zu bauen.

Die Arbeiten sind bereits in vollem Gang. Die über 120 000 Tonnen Erdaushub werden quasi gleich ums Eck im Leintal im Gelände aufgebracht, wie ein Vertreter des Tauberbischofsheimer Rathauses auf Anfrage der FN mitteilte. Dies sei sowohl ökologisch als auch ökonomisch von Vorteil. Zum einen erspare sich das Bau-Unternehmen weite Fahrten und somit großen Spritverbrauch. Zum anderen werde durch das Aufbringen der Erde die Bodenqualität verbessert. Die Erde vom Schneekasten sei nahezu steinfrei. Zudem werde durch das Auftragen des Aushubs das Gelände so gestaltet, dass eine künftige landwirtschaftliche Bearbeitung leichter vonstatten gehen könne.

Zudem soll eine Verkehrsfläche zwischen der Hochhäuser Straße und den Bahngleisen gegenüber des Friedhofs in der Kernstadt als gewerbliche Fläche ausgewiesen werden. Das Areal hat eine Größe von 3347 Quadratmeter. Derzeit wird sie als Parkplatz genutzt.

Die letzten drei Änderungen dienen der Ausweisung von drei Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Großrinderfeld, Königheim und Tauberbischofsheim. Der Standort der Großrinderfelder Anlage liegt östlich von Großrinderfeld an der A 81 und umfasst rund drei Hektar. Die Fläche „Solar Nollenhöhe“ wird momentan landwirtschaftlich genutzt.

Das Königheimer Sondergebiet ist rund 300 Meter südwestlich von Weikerstetten vorgesehen und hat eine Größe von 14,6 Hektar. Neben der Gewinnung von grünem Strom soll dort auch Landwirtschaft möglich sein sowie eine Fläche für Naturschutz vorgesehen werden.

Die Stadt Tauberbischofsheim will auf der Fläche der ehemaligen Mülldeponie „Fichtengrund“ ein Sondergebiet „Photovoltaik Fichtengrund“ etablieren. Auf dem 3,06 Hektar großen Gelände wurde mehrere Jahrzehnte vor allem Hausmüll abgelagert. Mittlerweile wird es landwirtschaftlich genutzt. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird grünen Strom für 600 bis 700 Haushalte liefern.

