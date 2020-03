Gesundheitssport im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Bewegung in der Gemeinschaft unter fachkundiger Anleitung zertifizierter Übungsleiterinnen stand im Mittelpunkt des mittlerweile vierten „Specials“ der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim. Dieses Mal stand es unter dem Motto Gesundheitssport.

Dabei ging es nicht nur darum, das Angebot der Turnabteilung kennenzulernen, sondern die Vielfalt der Trainingsmethoden und Übungen selbst auszuprobieren. Interessierte stellten sich ihr Programm individuell zusammen und konnten dabei unter acht verschiedenen Programmpunkten wählen.

Im Angebot waren Gymnastik mit dem Pezziball und dem Hand-Trainingsgerät Brasil, Pezzi Drums bei fetziger Musik, Faszien-Training, Rückenfit-Übungen, die fließenden, ineinander übergehenden Flow-Bewegungen sowie die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems durch Dehnung, Beweglichkeit und Kraft. Abgerundet wurde das Programm mit einem der jüngsten Offerten aus dem umfassenden Übungsplan der Turnabteilung: Beispielen aus dem Cross-Training, einer Verbindung von Kraft- und Ausdauersport.

Gut angenommen wurden die Einblicke in die Angebotsvielfalt in der Sporthalle am Wört. Für alle Teilnehmer war es eine gute Gelegenheit, Neues auszuprobieren, Übungsleiter kennenzulernen und Fragen zu stellen.

