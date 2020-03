Gesundheitsamt bestätigt zweiten Corona-Fall im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis.Das Landesgesundheitsamt hat am frühen Freitagnachmittag einen zweiten Coronavirus-Fall im Main-Tauber-Kreis bestätigt. „Es handelt sich um eine 41-jährige Frau, die als Kontaktperson zum ersten bestätigten Fall vom Mittwoch gilt. Dieser wiederum betrifft eine 46-Jährige. Beide Frauen waren gemeinsam in Südtirol“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Die zweite Patientin

...