Gesangsquintett „Voxid“ im Rathaussaal

Tauberbischofsheim.„Shades of Light“ ist der Titel der aktuellen CD und des Programms, mit dem „Voxid“ bei den Tauberbischofsheimer Schlosskonzerten am Freitag, 27. März, um 20 Uhr im Rathaussaal auftritt. Das Gesangsquintett mit Wurzeln in der Chorstadt Leipzig bietet eine höchst individuelle Mischung aus Jazz, Soul und Hip-Hop in eigenen Arrangements, die ganz spezifisch auf die Charaktere der fünf Musikerpersönlichkeiten zugeschnitten sind. Durch viele internationale Auftritte bei Konzerten und Chorfestivals und Preise wie den renommierten A-Cappella Competition Graz hat das Ensemble eine führende Position innerhalb seines Genres erobert. In den USA wurde das neue Album mit drei Runner-Ap-Awards sowie für den besten Hip-Hop-Song ausgezeichnet. Karten sind in der Tourist-Information, Telefon 0 93 41/ 803-33, erhältlich. Weitere Infos unter www.tauberbischofsheim.de/schlosskonzerte. Bild. Marcus Fröhner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.02.2020