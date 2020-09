„Gerd Koch hat Großes geleistet“

Der langjährige Erste Bevollmächtigte der IG-Metall-Geschäftsstelle Tauberbischofsheim Gerd Koch (Dritter von links) wurde am Donnerstag in der Tauberbischofsheimer Stadthalle in den Ruhestand verabschiedet. Mit dabei waren Bürgermeisterin Anette Schmidt, sein Nachfolger Harald Gans, Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, Kochs Vorgänger Wolfgang Breuer und der ehrenamtliche Zweite Bevollmächtigte Rainer Seifert (von links).