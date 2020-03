Geparkten VW beschädigt

Tauberbischofsheim.Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in Tauberbischofsheim einen geparkten Volkswagen und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Eine 52-Jährige hatte den Wagen gegen 9 Uhr in der Vitry-Allee auf Höhe des Freibads geparkt. Um 10.30 Uhr stieg sie wieder in ihr Auto und fuhr auf den Parkplatz eines Discounters in der Pestalozziallee. Gegen 11.45 Uhr entdeckte sie dort, dass ihr VW am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1000 Euro.

