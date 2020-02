Geparkten Pkw stark beschädigt

Distelhausen.Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß bereits am Montag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen in Distelhausen geparkten Renault Twingo. Der Pkw parkte von 6.45 bis 7.45 Uhr in der Wolfgangstraße. Am Heck des Renaults wurden Schäden in Höhe von rund 5000 Euro festgestellt.

Aufgrund des Schadensbilds erfolgte der Anstoß durch ein Fahrzeug, eventuell einen Pkw-Anhänger.

Da bei dem Unfall auch die Heckscheibe splitterte, dürfte der Anstoß akustisch deutlich hörbar gewesen sein. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

