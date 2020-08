Generalsanierung biegt auf die Zielgerade ein

Tauberbischofsheim.Das Richtfest für den Neubau des letzten Bauteils des Schulzentrums am Wört sollte eigentlich am Dienstag, 28. Juli, auf der Baustelle gefeiert werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage fand das geplante Richtfest aber nur virtuell statt. Mit einem großen Finanzvolumen investiert die Stadt Tauberbischofsheim über Jahre in die Generalsanierung und den abschnittweisen Neubau des Schulzentrums am Wört, einem Schulverbund aus Realschule, Werkrealschule und dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).

Vielfältige Nutzung

Nach der Fertigstellung des Gebäudes der Werkrealschule 2014 und dem blauen Fachraumblock 2017, geht nun der letzte Bauabschnitt mit einem Investitionsvolumen von über zehn Millionen Euro auf die Zielgerade. Im Erdgeschoss soll nächstes Jahr das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) einziehen, das momentan noch im Ausweichquartier auf dem Laurentiusberg zu finden ist. Im Obergeschoss entsteht eine Mensa mit rund 140 Sitzplätzen und angeschlossener Dachterrasse.

Die Mensa ist multifunktional geplant und kann auch als Aula mit bis zu 400 Sitzplätzen genutzt werden. Ferner sind Musikräume, eine Bibliothek, ein Werkraum mit Maschinenraum und Fachräume für Textiles Werken und Naturwissenschaften vorgesehen. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt über 26 Millionen Euro. Davon kommen über zehn Millionen Euro aus Landesmitteln.

Zeitgemäße Schulhäuser wichtig

„Das gesamte Projekt ist ein Quantensprung für Tauberbischofsheim“, stellt Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL und CDU-Fraktionsvorsitzender) in seinem Grußwort fest. „Wir brauchen gute Bildung in unserer Gesellschaft und gute Bildung braucht gute und moderne Schulräume – daran hat sich auch in der Zeit von Corona und Home Schooling nichts geändert. In unserer Wissensgesellschaft sind und bleiben zeitgemäße Schulhäuser die wichtigste Infrastruktur.“ Ein Schulhausbau sei eine wichtige Zukunftsinvestition. Er bringe die Schule auf die Höhe der Anforderungen an einen modernen und leistungsfähigen Schulbetrieb, so Reinhart weiter. Für das Schulzentrum am Wört und für die Schulstadt Tauberbischofsheim, sei das gesamte Projekt ein Quantensprung.

Auch MdB und Gemeinderätin Nina Warken sendete eine Videobotschaft. Sie freue sich darauf, dass bald wieder alle drei Schularten in den „tollen neuen Räumen vereint sein werden“.

Momentan gut im Zeitplan

Bürgermeisterin Anette Schmidt führt auf ihrem virtuellen Rundgang um das Schulzentrum aus: „Gerne hätten wir in diesen Tagen das Richtfest für den Bauteil C unseres neuen Schulzentrums gefeiert, leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nächstes Jahr im Sommer wollen wir das Schulzentrum beziehen und sind momentan gut im Zeitplan. Wir sind froh, dass wir attraktive Bildungsstätten für unsere Schüler schaffen können.“

