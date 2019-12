Gemeinderat stimmt mit großer Mehrheit für „100 Prozent Normalstrom“

Tauberbischofsheim.Bei 14 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden, die städtischen Gebäude zukünftig mit 100 Prozent Normalstrom zu versorgen. An die Erzeugungsart werden damit keine Anforderungen gestellt. Einstimmig wurde zudem beschlossen, dass die Stadt an der „Bündelausschreibung Strom“ des Gemeindestags Baden-Württemberg teilnimmt. Ab 1. Januar 2021 wird darüber die Stromlieferung für alle Abnahmestellen der Stadtverwaltung geregelt. Damit entsprach der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, sich nicht auf Ökostrom festzulegen, um das jeweils wirtschaftlichste Angebot zu erzielen.

Zuvor entschied sich das Gremium klar und deutlich gegen alternative Vorgehensweisen: Bei sechs Ja- und zwölf Gegenstimmen fand zunächst die Variante „100 Prozent Ökostrom mit 33 Prozent Neuanlagenquote“ nicht die erforderliche Mehrheit. Bei nur einer Ja- und 17 Gegenstimmen wurde die Variante „100 Prozent Ökostrom ohne Neuanlagenquote“ ebenfalls verworfen. Bei den abgelehnten Varianten wären jährliche Mehrkosten von 8709 Euro (ohne Neuanlagenquote) beziehungsweise 21 773 Euro (mit Neuanlagenquote) entstanden.

Im Vorfeld habe das Thema bereits für einige Diskussionen sowohl im zuständigen Ausschuss als auch im Gemeinderat gesorgt, hieß es. Auch am Mittwoch nahmen einige Ratsmitglieder vor den Abstimmungen Stellung. „Aus meiner Sicht muss man das günstigste Angebot nehmen und selbst schauen, wie man als Stadt über weitere eigene Anlagen Strom produziert“, sagte Christian Stolz (UFW).

„Klimaschutz ist eine wichtige Sache. Wir müssen etwas tun“, betonte Rolf Grüning (Die Linke) und sprach sich für Ökostrom mit Neuanlagenquote aus. Gerhard Baumann (CDU) stellte klar: „Im Bereich der städtischen Gebäude sind wir in Sachen Stromgewinnung bereits gut aufgestellt. Wir sollten Geld sparen und die günstigste Variante auswählen.“ Gernot Seitz (Bürgerliste) sprach sich für die dritte und teuerste Variante (Ökostrom mit 33 Prozent Neuanlagenquote) aus: „Wir sollten nicht nur über Klimaschutz reden, sondern auch entsprechend handeln“, so seine Meinung.

Josef Morschheuser sagte, man müsse mit Maß und Ziel vorangehen. Ökostrom teuer einzukaufen sei nicht die Lösung. Besser sei es, ihn selbst zu produzieren.

