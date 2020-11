Gedenkstunden standen unter dem Thema „Hoffnung“

Tauberbischofsheim.„Auch Musik kann eine Predigt sein.“ Unter diesem Motto gestalteten Stefan Rauch und Christiane Weber (Boxberg) mit Balladen, Gospels und geistlichen Liedern die beiden Gottesdienste am Ewigkeitssonntag in der Tauberbischofsheimer Christuskirche, zu denen die Angehörigen der im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen eingeladen waren. Eröffnet wurden die Gedenkstunden, die die beiden Künstler unter das Thema „Hoffnung“ gestellt hatten, mit „Immer, heut und morgen, wirst Du bei mir bleiben“, dann kam Reinhard Mey zu Wort mit seinem „Mauern seiner Zeit“.

Pfarrerin Heike Kuhn zeichnete in ihrer Kurzansprache ein Bild, wie die Begleitung von sterbenden Angehörigen und die Wochen danach ausgesehen haben könnten. Trost in diesen schweren Wochen, Tagen und Stunden, so wünschte Heike Kuhn es sich, könne die Hoffnung sein, dass der, dass die Verstorbene nun eine Heimat bei Gott gefunden habe. Während sie dann deren Namen verlas, zündeten einige Konfirmanden Kerzen an, die die Angehörigen zum Schluss mitnehmen durften. Stefan Rauch und Christiane Weber sangen dann - sich begleitend auf Geige und Gitarre - noch weitere Lieder. aba

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020