Gedenkfeier am Ehrenmal

Tauberbischofsheim.Bei einer Veranstaltung am Ehrenmal an der Tauberbrücke wird auch in diesem Jahr wieder am Volkstrauertag der Kriegstoten und der Opfer von Verfolgung und Gewaltherrschaft gedacht. Dazu ist die Bevölkerung willkommen.

Treffpunkt am Marktplatz

Treffpunkt ist am Sonntag, 17. November, um 11.30 Uhr vor dem Tauberbischofsheimer Rathaus auf dem Marktplatz.

Nach einem Marsch um 11.45 Uhr durch die untere Fußgängerzone beginnt die Gedenkfeier mit einer Gedenkansprache von Kaplan Dominik Albert.

Nach Kranzniederlegungen endet die Feier mit einem Schlussgebet und der National- und Europahymne.

Kranzniederlegung

Anschließend geht es gemeinsam zurück zum Marktplatz. An dem Marsch zum Volkstrauertag nehmen unter anderem Gemeinderat und Bürgermeisterin, Stadtgarde, Freiwillige Feuerwehr, Stadtkapelle, die Unteroffiziersvereinigung Tauberbischofsheim, die Artillerievereinigung Main-Tauber-Franken, der Spielmannszug und der VdK-Ortsverband teil.

