Gedenken an Suizid-Opfer

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen der Aktionstage rund um den internationalen Tag der Suizidprävention am 10. September veranstaltet der Verein „Trees of Memory“ am Samstag, 7. September, um 18 Uhr einen ökumenischen Gedenk- und „Mut-mach“- Gottesdienst für Suizid-Opfer, deren Familien und Freunde in Bad Mergentheim.

Neuen Mut schenken

In der Kirche „Maria, Heil der Kranken“ am Caritaskrankenhaus werden sich Angehörige und Freunde von Suizid-Opfern treffen, um den Verstorbenen mit einer Kerzenzeremonie zu gedenken. Der Gottesdienst soll auch Menschen mit psychischen Erkrankungen neuen Mut und Kraft schenken, ebenso auch Personen, die durch ihre tägliche Arbeit immer wieder mit Suiziden konfrontiert werden.

„Die Erinnerung an Menschen, die Teil unseres Lebens waren, ist oft das Einzige, das Angehörigen noch bleibt. Wir hatten keinen Moment des Abschiednehmens. Plötzlich war der Mensch, unser Kind, ein Elternteil, die Partnerin oder der beste Freund, Menschen, die wir geliebt haben, einfach nicht mehr da,“ äußert sich Iris Pfister vom Vorstand des Vereins zur Motivation für den Gottesdienst. Die 48-Jährige hat vor vier Jahren Ihren Sohn Kevin durch Suizid verloren. Sie ist eine von elf Gründungsmitgliedern von „Trees of Memory“, der seit November 2017 bundesweit aktiv ist.

Möglichkeit zum Gebet

Geleitet wird die Andacht von Pastoralreferent Jens Jörgensmann. Er sagt: „Depressionen und Suizide machen vor niemandem halt, unabhängig davon, welcher Religion die Betroffenen angehören. Die Möglichkeiten zum Gebet und zur Andacht sollen uns allen gemeinsam helfen, wieder neuen Mut zu schöpfen“. Als Vertreter der evangelischen Kirche wurde der Leiter der Notfallseelsorge im Main-Tauber-Kreis, Pfarrer Matthias Widmayer, gewonnen.

Für Fragen rund um die Andacht und zu möglichen Fürbitten steht das Organisationsteam von „Trees of Memory“ per Mail unter Iris.Pfister@treesofmemory-ev.com oder jjoergensmann@stjohannes-mgh.drs.de zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019