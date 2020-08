„Gärtner Gottes“ kennenlernen

Main-Tauber-Kreis.Eine Themenführung mit Konzert unter dem Motto „Bach im Bach“ findet am Freitag, 28. August, um 18 Uhr im Kloster Bronnbach statt. Sie wird von Kurt Lindner und Florian Meierott (Violine) gestaltet.

Die Teilnehmer können bei einem Rundgang durch die ehemalige Klostergemarkung eine Kulturlandschaft entdecken, deren Entstehung mit der Ansiedelung der Zisterzienser im 12. Jahrhundert ihren Ausgang nahm. Heute noch weisen Feldfluren, Weinberge, Hofanlagen und Wasserläufe in der Umgebung auf das Schaffen der Mönche hin. Eine alte Brücke am Fischergraben, der ehemalige Klostergutshof (Schafhof), ein künstlicher Staudamm, der umgeleitete Klosterbach und der Mühlkanal im Tal sind beeindruckende Pionierleistungen der „Gärtner Gottes“, wie die Zisterzienser auch genannt wurden. Sie haben die Landschaft im Taubertal nachhaltig verändert.

Außergewöhnlich an dieser Führung ist, dass der Violinist Florian Meierott bei der etwa drei Kilometer langen Rundwanderung durch die Landschaft um das Kloster einzelne Plätze der Führung „bespielt“, zum Beispiel an der Kapelle, am Schafhof, an einem markanten Baum im Wald, am Bach oder in der Wiese. Am Schafhof sind die Teilnehmer zu einem Glas Klosterwein eingeladen.

Für die Sonderführung ist eine Anmeldung unter Telefon 0 93 42/9 35 20 20 20 oder per Mail an info@koster-bronnbach.de erforderlich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Der Treffpunkt zur Führung ist am Klosterladen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.08.2020