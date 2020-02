Für U 18-DM qualifiziert

Tauberbischofsheim.Das Sportjahr 2020 schreibt schon jetzt Geschichte in der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim. Erstmals haben mit Anna-Lena Höcherl und Mara Noorlander gleich zwei Athletinnen den Sprung zu den Deutschen Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U 18 geschafft.

Bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften in Pforzheim trafen sich jeweils die 16 Besten der einzelnen Gewichtsklassen aus den Landesverbänden Baden (fünf Teilnehmer), Bayern (sechs Teilnehmer) und Württemberg (fünf Teilnehmer). Die ersten Drei einer jeden Gewichtsklasse qualifizieren sich direkt für die Deutsche Einzelmeisterschaft.

Klarer Sieg im Kleinen Finale

Es war also ein sehr schwieriges Unterfangen seitens des TSV, galt es doch gegen die sogenannten „Großvereine“ anzutreten. Gleich drei TSVlerinnen hatten sich diesmal hierfür über die Badische Landeseinzelmeisterschaft qualifiziert.

Den Anfang machte Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm. Sie ging völlig unbekümmert in die Kämpfe, denn es ist schließlich ihr erstes Jahr in dieser Altersklasse. Bis zum Halbfinale gewann sie ihre Kämpfe jeweils sehr schnell.

Erst in diesem Durchgang wurde sie von der späteren Süddeutschen Meisterin Hannah Frobenius vom TSV Großhadern durch eine Wurftechnik gestoppt. Den entscheidenden Kampf um die wichtige Bronzemedaille gestaltete Höcherl dann sehr kurz, denn schon nach zehn Sekunden ging sie als Siegerin gegen Mara Hülsbusch vom KJV Ravensburg von der Matte. Damit hat sie als jüngste TSVlerin erstmals den Sprung zu den Deutschen Einzelmeisterschaften geschafft.

Süddeutsche Vizemeisterin

Auch Mara Noorlander (Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm) erwischte einen überragenden Tag. Sehr souverän gestaltete die TSV-Braungurt-Trägerin ihre Vorkämpfe und erreichte als erste TSV-Athletin das Finale bei einer Süddeutschen Meisterschaft. Im Endkampf traf sie auf die Bayerische Meisterin Tanja Grünewald vom TSV Altenfurt. Durch zwei Kontertechniken unterlag Noorlander und wurde damit Süddeutsche Vizemeisterin.

Traum geplatzt

Die dritte im Bunde war Franziska Höcherl. In ihrer Gewichtsklasse erwischte sie allerdings einen schlechten Tag. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen in Folge war ihr Traum von den „Deutschen“ geplatzt.

Schon in zwei Wochen gilt es für die TSV-Qualifizierten in Leipzig bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U18 sich zu stellen. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020