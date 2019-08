Für Kinder ist viel geboten

Spiel und Spaß stehen beim Ferienprogramm von VS und Sparkasse im Vordergrund. © VS

Tauberbischofsheim.In der ersten Hälfte der Sommerferien herrscht auf dem Außengelände von VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken und mittags in der Kantine besonderer Trubel: Drei Wochen lang bietet das Unternehmen zusammen mit der Sparkasse Tauberfranken für die Kinder von Mitarbeitern eine Ferienbetreuung an. Die pädagogische Planung und Begleitung hat wieder die Würzburger Eventagentur „Spaß und Spiel“ übernommen.

Dieses Jahr steht das Ferienprogramm unter dem Motto „Unterwasserwelt“. Dazu gibt es für jedes Alter Spiele, Basteleien, Experimente, Lesestunden, Ausflüge und viel Zeit zum freien Entdecken. Außerdem erarbeiten alle zusammen für den Wochenabschluss eine Vorführung, die sie den Eltern präsentieren. Gerade stand „Heiner, der Hai“ auf dem Programm, ein Mini-Musical, bei dem die Kinder ihr Musik-, Bewegungs- und Schauspieltalent zeigen konnten – und damit ihre Zuschauer begeisterten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019