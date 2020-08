Für die sechste Ferienwoche sind noch Plätze frei

Tauberbischofsheim.Abwechslungsreiche und spaßige Sommertage konnten 15 Kinder der Klassen eins bis vier in den ersten beiden Ferienwochen erleben. Die Betreuung fand in der Christian-Morgenstern-Grundschule statt. Vom 7. bis 11. September sind noch Plätze in der Ferienbetreuung frei.

Gemeinsam macht alles doppelt so viel Spaß und so wurde ganz viel gespielt. Angesagt sind dieses Jahr Spinderella und Tischkicker! Für kühle Köpfe an heißen Tagen sorgten Eisdielen- und Schwimmbadbesuche. Auch die vielfältigen Spielplätze, die alle besucht wurden, sorgten für Abwechslung.

Fantasie und Geschicklichkeit waren bei den Bastelangeboten gefragt. So entstanden dekorative Kakteenparaden und Geldbeutel aus Caprisonnen-Verpackungen, die nicht nur cool, sondern auch praktisch sind. Aufgrund von Corona wurden bei Indoor-Aktivitäten einzelne Stationen vorbereitet, um die Kindergruppen möglichst klein zu halten. Bei gutem Wetter hieß es: „Ab nach draußen!“

Das Angebot der Ferienbetreuung richtet sich an alle Grundschulkinder aus dem gesamten Stadtgebiet. Die Kinder können Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 9 Uhr gebracht werden, Abholzeit ist um 13.30 Uhr.

Ausflüge starten in der Regel um 9 Uhr an der Christian-Morgenstern-Grundschule.

Auch eine tageweise Betreuung ist möglich. Anmeldung für die 6. Ferienwoche über das städtische Familienbüro, Telefon 09341/80354 sowie per E-Mail familienbuero@tauberbischofsheim.de

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020