Für die CMT gut gerüstet

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wird sich von Samstag, 11. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, wieder auf der Messe Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart präsentieren. Der Informationsstand auf Europas besucherstärkster Touristikmesse befindet sich in Halle 6.

Das „Liebliche Taubertal“ wird seine Angebote zu den Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur, Kulinarik und Aktiv präsentieren. In Nachbarschaft zum „Lieblichen Taubertal“ stellt sich auch Bad Mergentheim vor. In diesem Jahr wird erstmals das neue Angebot der meditativen Rundwege präsentiert. Sie führen zu Kirchen, Bildstöcken und Heiligenfiguren in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“. Außerdem animieren sie Gäste, die Wege des christlichen Glaubens zu gehen und ein wenig inne zu halten.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wird während der Messetage von den Städten Creglingen, Freudenberg, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim und Wertheim unterstützt. Vorsitzender Landrat Reinhard Frank wird das Schwerpunktthema 2020 „Weinstraße Taubertal“ und das Jubiläum „40 Jahre Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ eröffnen.

Die Caravan Motor und Touristik ist von Samstag, 11., bis Sonntag, 19. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr, an den Wochenenden bereits ab 9 Uhr geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019