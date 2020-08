Für alle Prüflinge hat sich das intensive Training gelohnt

Tauberbischofsheim.Die Jugendlichen von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim zeigten bei der Prüfung zum nächsthöheren Kyu-Grad glänzende Leistungen. Dieser Gürtelprüfung stellten sich Anna-Lena Höcherl für Braungurt (1. Kyu), Kira Kremer und Vanessa Liesberg für Blaugurt (2. Kyu), Chiara Blazic und Maximilian König für Gelb-Orange (6. Kyu) sowie Daniela Corabieru für Gelbgurt (7. Kyu).

Aufgrund des Engagements von TSV Vorstandsmitglied Thomas Nuss sowie dem Entgegenkommen von Sportpark-Besitzer Meder und dessen Pächter El Osta, konnte die Judo-Abteilung in der Tennishalle das Training vorübergehend wieder aufnehmen nach den Hygienevorschriften des Deutschen Judo-Bundes und der Landesregierung von Baden-Württemberg.

Unter den Augen von Prüfer Torsten Zettelmeier (1. Dan) und Joachim Fels (3. Dan) konnten alle am Ende ihre Urkunden für den neuen Gürtel in Empfang nehmen. Voraussetzung war einmal das intensive Training. Nach den Richtlinien des Deutschen Judo-Bundes mussten zunächst seitens der Prüflinge Fallübungen nach allen Seiten gekonnt beherrscht werden. Danach ging es weiter mit den Standtechniken, die einmal als Grundversion demonstriert werden mussten und als Anwendungsaufgabe. Dabei sollen alle Techniken in einer nachvollziehbaren Bewegungssituation, wie es im Kampf vorkommen kann, gezeigt werden. Das gleiche Prozedere musste man mit den Haltegriffen als auch mit den Hebel- und Würgetechniken vorführen. Für die neuen Blau- beziehungsweise Braungurtträger kam noch das Prüfungsfach Kata dazu. Kata heißt die Form des Werfens, hierbei sind die Schrittfolge als auch die Wurfausführung genau vorgeschrieben. jotef

