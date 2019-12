Fünf Züchter erhielten die Bewertung „vorzüglich“

Tauberbischofsheim.Jede Menge Geschnatter, Gegacker und Gekrähe waren am Wochenende auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins C485 in Tauberbischofsheim zu hören. Dort fand die Geflügelschau sowie die Jugendschau des Kreisverbandes der Kleintierzüchter Necker-Odenwald-Tauber statt.

Insgesamt 39 Züchter nahmen an dem Wettbewerb teil. Mitgebracht hatten sie insgesamt 350 Hühner, Enten, Gänse und Tauben, die sich den strengen Blicken der fünf Wettkampfrichter stellten. Gewidmet war die Leistungsschau dem im vergangenen Jahr verstorbenen Lothar Krock, der rund 40 Jahre lang Vorsitzender der Kleintierzüchter C485 war und später auch zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt worden war.

Kreisvorsitzender Franz Knotz war mit der Schau in Tauberbischofsheim sehr zufrieden. „Mir gedenkt es nicht, dass wir mal so viele als vorzüglich und hervorragend bewertete Tiere hatten“, so Knotz.

Insgesamt fünf Züchter erhielten die höchstmögliche Bewertung „vorzüglich“ für ihre Tiere. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die Vögel von den Kampfrichtern mindestens 97 von 100 möglichen Punkten erhalten haben. In diesem Jahr sind dies Elke Kochendörfer, Elmar Adrian, Michaela Münch, Josef Franzwa und Kevin Kochendörfer gelungen.

Für ihr preisgekröntes Federvieh wurden sie von Franz Knotz mit dem Band des Kreisverbands ausgezeichnet. Neben den fünf Spitzentieren gab es bei der Schau zudem auch 22 Tiere, die mit der Wertung „hervorragend“ benotet wurden. Das entspricht 96 von 100 Punkten.

Bei der Leistungsschau traten die Züchter in insgesamt vier verschiedenen Kategorien an. In der Sparte „Wassergeflügel, Puten und Perlhühner“ wurde der Mosbacher Peter Eras mit seinen weißen Laufenten von der fünfköpfigen Jury zum neuer Kreismeister gewählt. In der Kategorie „Groß-Hühner“ ging der Sieg an Michael Nowotny aus Höpfingen mit seinen Sundheimer-Hühnern. Bei den „Zwerg-Hühnern“ durfte sich der Mosbacher Züchter Waldemar Bulenz mit seinen „Deutschen Zwerg-Wyandotten“ über Platz eins freuen. Bei den Tauben teilten sich Wilfried Lunzer und Dietmar Böhrer den Spitzenplatz. Bei dem Züchterwettstreit waren auch sechs Nachwuchszüchter am Start. Jugendkreismeister wurde Kevin Kochendörfer. Adrian Todt wurde von den Tauberbischofsheimern für die beste Gesamtleistung im Jugendbereich ausgezeichnet. Titel wurden ebenfalls auf Teamebene vergeben. So wurde der Mosbacher Kleintierzuchtverein Kreismeister. Im Jugendbereich hatte das Mosbacher Team ebenso die Nase vorne. ses

