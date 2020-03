Fünf Jahre Familienpaten

Tauberbischofsheim.Die Waschmaschine meldet fertig, der Kühlschrank ist leer, der Kindergarten gleich aus: Eltern von mehreren kleinen Kindern wissen manchmal nicht, wo sie zuerst hinlangen sollen. Die eigenen Bedürfnisse stellen sie ohnehin hinten an. Neun Familienpaten unterstützen im Main-Tauber-Kreis derzeit Familien in solchen Phasen mit dem Kostbarsten für Kinder: Zeit. Sie begleiten Familien für eine Weile und schenken ihnen somit wertvolle Momente. Alle haben Schulungen für den Umgang mit kleinen Kindern hinter sich – und große Freude an dem, was sie tun, sagen sie einhellig.

13 Einsätze 2019

In Trägerschaft von Diakonischem Werk und Caritasverband im Tauberkreis und mit finanzieller Unterstützung durch den Main-Tauber-Kreis helfen die Ehrenamtlichen seit 2015 bei Familien mit kleinen Kindern aus. In der Regel kommen die Familienpaten ein- bis zweimal die Woche für einige Stunden. Insgesamt fanden 2019 13 Einsätze statt. Fachlich begleitet werden die Frauen und Männer von Elke Hach-Wilimzik und Elke Hauenstein, die als Koordinatorinnen zwischen Klienten und Familienpaten die Kontakte vermitteln und Ansprechpartnerinnen sind. Damit sich die Familienpaten auch untereinander austauschen und voneinander profitieren können, gibt es jährlich drei Treffen, bei denen neben einer geselligen Runde ein fachliches Thema bearbeitet wird; beispielsweise trafen sich die Ehrenamtlichen im vergangenen Herbst zu einem Kommunikationstraining. Daneben vermitteln die Koordinatorinnen wichtiges Fachwissen zu rechtlichen Fragen, Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020