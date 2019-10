Fünf Chöre auf der Bühne

Tauberbischofsheim.Ein Chorjubiläum ohne Musik – das wäre doch irgendwie seltsam. Das haben sich auch die Sangesbrüder des Männergesangvereins (MGV) Liederkranz 1844 Tauberbischofsheim gedacht. Und so feierten sie das 175-Jahr-Jubiläum ihres Vereins am Samstag mit einem großen Konzert in der Stadthalle.

Dieses gestaltete der MGV aber nicht alleine, zahlreiche andere Männergesangvereine aus der Region waren gekommen und machten ihre musikalische Aufwartung. Gemeinsam gestalteten sie ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das die Zuschauer in der Stadthalle rund dreieinhalb Stunden bestens unterhielt. Durch die Veranstaltung führte MGV-Vorsitzender Wolfgang Paetow, der die Zuhörer auf eine unterhaltsame Reise in die Vergangenheit des Vereins mitnahm. Immer wieder zitierte er aus historischen Dokumenten, etwa einer Einladung die der MGV 1894 an andere Gesangvereine geschickt hatte.

Den musikalischen Auftakt machten die Hausherren unter Leitung von Mechthild Geiger mit „Musica zu Ehren“ selbst. Anschließend wurde es ganz schön eng auf der Bühne, schließlich mussten rund 80 Sänger des Gemeinschaftschors der Männergesangvereine Königheim, Pülfringen, Werbach und Tauberbischofsheim dort Platz finden. Im Repertoire hatten sie unter anderem den „Jägerchor“ aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria Weber. Zwei bekannte Volkslieder brachte der MGV Werbach mit seinem Dirigenten Dieter Bender auf die Bühne, nämlich „Kein schöner Land in dieser Zeit“ und das italienische „La Montanara“. Von letzterem gibt es sogar eine deutsche Version mit dem Titel „Das Lied der Berge“. Doch die Werbacher sangen das italienische Original. Klassisches Volksliedgut hatten sich auch die Sänger vom Gesangverein Liederkranz Königheim für ihren Auftritt ausgesucht. Sie gaben unter Leitung von Bernhard Heß unter anderem das „Schifferlied“ des süddeutschen Komponisten Friedrich Silcher und das englische Volkslied „Musik erfüllt die Welt“ zum Besten.

Fleißig mitklatschen durften die Besucher in der gut besuchten Stadthalle bei „Männer mag man eben“, gesungen vom MGV Bütthard. Mit der leichtfüßigen, augenzwinkernden Ode an das starke Geschlecht sorgten die Büttharder mit ihrem Dirigenten Raphael Schollenberger für viel Stimmung im Saal. Ebenso wie mit ihrer Darbietung von „Hoch im Norden“, im Original von der Seemanns-Folkloreband Santiano. Mit ihrer flotten Vorstellung sorgten die Chormusiker nicht nur für gute Laune, sondern brachten auch einen Hauch von rauem Küstencharme in die Stadthalle.

Für einen Stimmungshöhepunkt sorgte zudem der Männergesangverein Eintracht Pülfringen mit seiner Darbietung von Drafi Deutschers unverwüstlichem Gassenhauer „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Dirigent Robert Haberkorn lud das Publikum gleich zu Beginn zum Mitsingen ein. Der Einladung kamen die Zuhörer gerne ohne Zögern nach und stimmten aus voller Kehle ein.

