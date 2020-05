Fünf Aufgaben standen zur Auswahl

Rund 47 400 Schüler nehmen landesweit an den Abiturprüfungen teil. 29 500 an den allgemeinbildenden und 17 900 an den beruflichen Gymnasien. Am Mittwoch war Deutsch dran.

Tauberbischofsheim. Fünf Aufgaben standen den Schülern am Matthias-Grünewald-Gymnasium zur Auswahl. Wer sich für die erste Aufgabe entschied, hatte eine Interpretation zu den Pflichtlektüren anzufertigen. E.T.A.

...