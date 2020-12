Früher Ladengeschäfte, heute Eiscafés

Tauberbischofsheim.In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf die untere Fußgängerzone stadtauswärts.

Beim Blick durch die untere Fußgängerzone stadtauswärts Richtung Tauberbrücke erweckt die 1905 gelaufene Ansichtskarte den Anschein, es habe sich damals bereits um einen verkehrsberuhigten Bereich gehandelt. Lediglich eine einspännige Kutsche „parkt“ am Straßenrand, obwohl sich an der linken Straßenseite Ladengeschäft an Ladengeschäft reiht. Heutzutage überzeugen in diesem Teil der Fußgängerzone in erster Linie mehrere Eiscafés, die im Sommer mit ihrer Außenbestuhlung viele Touristen und auch Einheimische zu einer Pause einladen. bege

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020