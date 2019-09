Tauberbischofsheim.Der Jahrgang 1943/44 kam in der Kreisstadt zum Klassentreffen zusammen und verbrachten bei strahlendem Spätsommerwetter eine paar schöne, gemeinsame Stunden. Natürlich stand die Erinnerung an vergangene Schul- und Jugendzeiten im Mittelpunkt bei vielen guten Gesprächen. Und so war es für die Teilnehmer ein gelungenes Wiedersehen. Bild: Veronika Kolb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019