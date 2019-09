Freude zu machen, ist das erklärte Ziel

Ihr Name ist Programm: Farbe ins Leben bringt die gleichnamige Gruppe mit ihrer Musik. Und das seit 30 Jahren.

Tauberbischofsheim. 1989 gegründet, tritt das mittlerweile von Madeleine Wagner geführte Ensemble bei kirchlichen und weltlichen Anlässen auf. Recht unspektakulär waren die Anfänge der Musikgruppe.

„Eine bestellte Band, die einen Jugendgottesdienst umrahmen sollte, hatte kurzfristig abgesagt“, erzählt Mechthild Geiger. Was tun? Geiger organisierte kurzerhand ein paar Gitarrenschüler und eine Querflötenspielerin. Damit war der Gottesdienst gerettet.

Der Auftritt war ein Erfolg. „Für mich war das Thema damit eigentlich erledigt“, erinnert sich Mechthild Geiger. Kurze Zeit später kam eine weitere Anfrage. Da hatten die Jugendlichen schon Feuer gefangen. Geiger selber zögerte noch, bekam aber vom damaligen Dekan Fritz Ulmer den offiziellen Auftrag weiterzumachen.

Gesang wurde immer wichtiger

Mechthild Geiger richtete daraufhin regelmäßige Proben ein. Zu Beginn traten die „Lebensfarben“ nur als musikalische Begleitung auf. „Wir machen Musik, die Leute singen.“ So war der Plan. In der Realität machte keiner den Mund auf. Mit einigen guten Worten gelang es der Leiterin, Jugendliche zum Singen zu bewegen. Im Laufe der Jahre gewann der Gesang immer mehr an Bedeutung. Der Chor zählt viele Mitglieder, die mehrstimmig singen können. Im Repertoire befinden sich auch etliche A-cappella-Lieder.

„Die Noten waren anfangs ein Problem“, weiß Mechthild Geiger noch. Die meisten Lieder, auf die sie als Dirigentin zurückgreifen konnte, waren einstimmig. Mühsam sei es gewesen, sie für mehrere Stimmen umzuschreiben. Nach einigen Workshops und Fortbildungen fiel ihr das leichter.

Schwierig gestaltete sich auch die Namensfindung. „Lange hatten wir überhaupt keinen Namen“, berichtet Mechthild Geiger. Eine englische Bezeichnung wurde wegen der problematischen Aussprache bald wieder verworfen. „Nach einem Auftritt meinten ein paar, dass wir mit unserer Musik Farbe und Leben in den Gottesdienst bringen.“ Der Name „Lebensfarben“ war gefunden. Einige kreative Sängerinnen entwarfen dazu passend verschiedenfarbige Bänder, die noch heute die Notenständer zieren.

2014 legte Mechthild Geiger den Dirigentenstab nieder. „Mir war klar, dass die Gruppe auch ohne mich existieren kann“, erklärt sie. Und sie hatte Recht. Madeleine Wagner, seit einigen Jahren selbst Ensemblemitglied, übernahm Geigers Part. Mit Erfolg. „Sie macht das perfekt“, lobt Mechthild Geiger ihre Nachfolgerin.

Von Mechthild Geiger geprägt

„Ich habe ihr alles zu verdanken“, sagt Madeleine Wagner über Mechthild Geiger. Bei ihr habe sie angefangen, das Flötenspiel zu lernen. Mit fünf Jahren sang sie im ebenfalls von Geiger geleiteten Kinder- und Jugendchor „Mini-Maxis“ und wechselte nach dem Abitur nahtlos zu den „Lebensfarben“. Madeleine Wagner, die gerade eben die C2-Chorleiterausbildung beim Badischen Chorverband erfolgreich absolviert hat, betont: „Viele von uns hat Mechthild Geiger musikalisch geprägt.“

Musicals als Höhepunkte

Zahlreiche Auftritte haben die „Lebensfarben“ in der Vergangenheit absolviert. Das zusammen mit dem Offenen Singtreff 1999 aufgeführte Musical „Elisabeth von Thüringen“ war einer der Höhepunkte. Mit den „Mini-Maxis“ brachten die „Lebensfarben“ 2009 das Musical „Löwenherz“ auf die Bühne. Seit einigen Jahren sind Meditationskonzerte zum Kennzeichen der „Lebensfarben“ geworden. Stimmungsvolle Aufführungen mit besinnlichen Liedern und Texten zum Abschluss des Weihnachtsfestkreises finden großen Anklang beim Publikum.

„Wichtig ist uns immer, ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt zu stellen und eine Vielfalt aus ansprechenden geistlichen als auch modernen Liedern darzubieten“, so Wagner.

Damit die Zeit reicht, das umfangreiche Programm einzustudieren, können die ersten Weihnachtslieder auch schon einmal im Juli oder August geprobt werden.

Bei diesen Konzerten bitten die „Lebensfarben“ regelmäßig um Spenden für einen guten Zweck. Im Lauf der Zeit sind 8650 Euro zusammengekommen. Nutznießer waren beispielsweise die Station Regenbogen der Kinderkrebsklinik Würzburg, die Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis oder das Wunschmobil der Palliativstation des Caritaskrankenhauses in Bad Mergentheim.

Ein Herz für andere

Ein Herz für andere Menschen zeigen die „Lebensfarben“ auch bei ihren Auftritten in Altersheimen. Seit Jahren singen sie an Ostern im Haus Heimberg, in Lauda gaben sie ein Konzert zum Mitsingen im Johann-Bernhard-Mayer-Haus. Und im Oktober ist die Gruppe im Adam-Rauscher-Haus zu hören.

Diese Auftritte sind, so Wagner, ein besonderes Erlebnis. Die Senioren singen ihren Angaben zufolge immer gut mit. Für die „Lebensfarben“ sei dies Ansporn und Belohnung zugleich. „Anderen eine Freude zu machen, ist für uns am schönsten.“

Kraft für die vielfältigen Aufgaben schöpfen die „Lebensfarben“ aus der Gemeinschaft. Gemeinsam hat man schon Musical-Darbietungen besucht, sitzt regelmäßig zusammen und isst Pizza.

Madeleine Wagner versichert: „Ohne diese Aktivitäten könnten wir auch alles andere gar nicht so gut schaffen.“

Die aktuelle Besetzung

Die „Lebensfarben“ sind in den vergangenen 30 Jahren in wechselnder Zusammensetzung aufgetreten. Derzeit gehören zum Ensemble: Lena Bundschuh (Gesang), Kathrin Burger (Gesang), Regina Haberkorn (Gesang), Svenja Kraft (Gesang, Querflöte), Ramona Lala (Querflöte, Gesang), Emilia Leschnik (Gesang), Beate Mittnacht (Gesang), Julian Rapp (Percussion), Sabrina Ruck (Gitarre), Janina Spang (Gesang), Bernadette Vath (Querflöte, Gesang), Muriel Withopf (Gesang) und Madeleine Wagner (Leitung, Gitarre).

