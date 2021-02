Frauen beim Berufsweg helfen

Main-Tauber-Kreis.Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken berät individuell zu beruflichen Themen und ist auch weiterhin für alle Frauen per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz erreichbar. Manche Frauen sehen ihre Berufswegplanung in Frage gestellt und suchen Orientierung. Die Kontaktstelle ist auch in dieser beruflichen Umbruchsituationen Ansprechpartnerin.

Die individuellen Beratungsgespräche sind kostenfrei und finden nach Terminvereinbarung statt. Für eine individuelle Beratung ist eine Terminvereinbarung notwendig bei Silke Diehm unter s.diehm@heilbronn-franken.com oder Telefon 07131/3825 350. Weitere Infos sind auf der Website www.frauundberuf-hnf.com.

