Frau verletzte Polizeibeamten

Tauberbischofsheim.Eine 55-Jährige Frau, gegen die ein Vorführungsbefehl der Staatsanwaltschaft bestand, konnte am Freitag gegen 20 Uhr von einer vorbeifahrenden Polizeistreife an einer Bushaltestelle am Wörtplatz Tauberbischofsheim festgestellt werden. Nachdem ihr eröffnet wurde, dass ein offener Vorführungsbefehl gegen sie besteht, weigerte sie sich mitzukommen, riss sich los und wollte flüchten. Sie musste mit hohem Kraftaufwand zu Boden gebracht und ihr mussten Handschellen angelegt werden. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Die 55-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Aufgrund des Vorfalls muss die Frau zudem mit einer weiteren Anzeige rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019