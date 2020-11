Frau fuhr auf Anhänger und Auto

Zimmern.Vermutlich weil eine 21-Jährige am Montagnachmittag bei Grünsfeld mit ihrem Auto zu schnell unterwegs war, fuhr sie gegen einen abgestellten Anhänger. Kurz vor 15 Uhr war sie mit ihrem Seat in Zimmern von Grünsfeld kommend in Richtung Wittighausen unterwegs.

Nach der Ortmitte übersah sie einen nach der Kuppe am Fahrbahrand abgestellten Anhänger, so dass sie mit ihrem Auto dagegen fuhr. Der Anhänger rollte deshalb in eine Hofeinfahrt, und der Seat stieß daraufhin gegen einen dahinter abgestellten Hyundai. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden von zirka 16 000 Euro.

