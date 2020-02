Franz Ohlhorst erfolgreich

Tauberbischofsheim/Veitsbronn.„Eiskaltes, klares Wasser, ein internationales Starterfeld mit vielen Stars ums Wasser, viel Spaß, Action, Stimmung und jeder Menge Adrenalin.

Das dachte sich wahrscheinlich auch Polizeimeister Franz Ohlhorst vom PolizeirevierTauberbischofsheim. Der junge Mann nahm an dem 6. Ice Swimming Aqua Sphere German Open 2020 in Veitsbronn teil und wurde dabei in drei Disziplinen erster, zweiter und dritter Sieger. Er trat in der Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen an und räumte drei Pokale ab.

„Cooler“ Ordnungshüter

Erwähnenswert ist noch, dass die Wassertemperatur zwischen 2,4 und 2,8 Grad Celsius lag. Die widrigen Bedingungen meisterte der Polizist jedoch problemlos.

Zunächst sicherte er sich in der Disziplin 50-Meter-Brustschwimmen in 43,14 Sekunden den zweiten Platz und in der Disziplin 50-Meter-Freistil in 33,74 Sekunden den dritten Platz.

Einen Tag später ergatterte der „coole“ Ordnungshüter in der Disziplin 100-Meter-Brustschwimmen mit einer Zeit von 1.40,06 Minuten den ersten Platz (Gesamtplatzierung: siebterPlatz).

Aufgrund seiner außerordentlichen Leistungen ehrte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Heilbronn den Sportler offiziell. pol

