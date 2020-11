Fortbestand des Schlosscafés gesichert

Das Schlosscafé in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone, ein beliebter Treffpunkt von Jung und Alt, wird es auch in Zukunft geben. Wenige Wochen, nachdem der bisherige Betreiber Insolvenz anmelden musste (wir berichteten), hat sich jetzt ein neuer Pächter gefunden, der die Einrichtung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 wieder öffnen will.