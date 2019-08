„Food Days“ in der City

Tauberbischofsheim.Deutschlands großes Streetfood Festival kommt nach Tauberbischofsheim. Die „Food Days“ finden vom 23. bis 25. August statt.

„Egal ob Foodtruck, Trailer oder Almhütte, egal ob Küchenchef, Hobby-Gastronom oder passionierter Feinschmecker – ein jeder, der am Herd etwas Besonderes zu bieten hat, kommt hier zusammen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Von süß bis deftig

Die große Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt spiegele sich in ihren Gerichten wider: Von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten sei während der „Food Days“ in der Tauberbischofsheimer Innenstadt alles vertreten.

„Die Tage im Zeichen des leckeren Essens vereinen eine exklusive Auswahl internationaler Köstlichkeiten und bieten jedem Besucher die Möglichkeit, Essen in einem lebhaften Rahmen zu erkunden, zu entdecken und zu genießen“, heißt es weiter.

Geöffnet haben die teilnehmenden Foodtrucks und Stände am Freitag, 23. August, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 24. August, von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag, 25. August, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt zu den „Food Days“ in Tauberbischofsheim ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019