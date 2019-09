Förderverein äußerst rege

Tauberbischofsheim.Nachdem im letzten Schuljahr auf Wunsch einiger Lehrkräfte Ideenbretter für die Klassen der Grundschule am Schloss angeschafft und verschiedenste Projekte (Sozialtraining, Verkehrserziehung) und Aktionen (Nikolausaktion, Theaterfahrt, Schulkinowoche und so weiter) finanziell unterstützt wurden, ist der Förderverein im neuen Schuljahr schon wieder in voller Aktion.

Fünf Klassen freuen sich über die Anschaffung neuer, farbenfroher und pflegeleichter Sitzkissen mit einzigartigem Ordnungssystem und können damit ihr Klassenzimmer nun noch flexibler zum Lernen nutzen.

Die Grundschule am Schloss nimmt ab diesem Schuljahr am Schulfrucht-Programm der EU teil. Dabei wird die Schule einmal pro Woche mit Obst beliefert, von dem jedes Schulkind eine Portion gratis erhält. 75 Prozent der Kosten hierfür kommen aus den Fördermitteln der EU.

Die restlichen 25 Prozent übernimmt der Förderverein der Grundschule am Schloss, um jedem Kind eine zusätzliche Portion Vitamine für einen gesunden Schulvormittag zu schenken. Das Waschen und Verteilen der Obstlieferung organisiert der Fördervereinsvorstand mit Ehrenamtlichen.

