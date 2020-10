Förderung stärkt ehrenamtliche Hilfe vor Ort

Tauberbischofsheim.Die Tafel in Tauberbischofsheim hat eine gute Nachricht von den beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken erhalten: Im Rahmen des Sonderprogramms „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ erhält die Initiative „Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen während der Corona Krise“ der Tafel Tauberbischofsheim eine Bundesförderung in Höhe von 3290 Euro.

Ziel des Sonderprogramms sei die Unterstützung ehrenamtliche Initiativen, die in ländlichen Räumen in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und die in Folge der Covid-19-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehen.

Guido Imhof, Abteilungsleitung der sozialen Dienste im Caritasverband, freute sich über die schnelle Zusage der Fördermittel, nachdem Bundestagsabgeordneter Alois Gerig bei einem Treffen im Juli für eine Bewerbung für das Sonderprogramm geworben hatte: „Wir sind dankbar, bei der Mittelvergabe berücksichtigt worden zu sein. Durch die finanzielle Unterstützung ist es uns auch weiterhin möglich, bedürftige Menschen regelmäßig mit Lebensmitteln zu versorgen“, so Guido Imhof.

„Mit diesen Finanzhilfen soll unseren ehrenamtlichen Helfern vor Ort schnelle und unbürokratische Hilfen zukommen. Das Ehrenamt sei besonders bedeutend im ländlichen Raum. Dessen Stärkung war und ist mir immer eine Herzensangelegenheit, der unsere Ministerin Julia Klöckner mit der Förderung der Tafel in Tauberbischofsheim weiter nachkommt“, so Alois Gerig. Als Vorsitzender des Ernährungsausschusses im Bundestag sei die Unterstützung der Tafeln für ihn ein wichtiges Anliegen.

„Diese Förderung stellt auch eine Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements der Helfer der Tafel dar. Für diese großartige und unverzichtbare Arbeit für bedürftige Menschen möchten wir uns von Herzen bedanken“, so Nina Warken. Das Corona-Sonderförderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ wurde im Juni durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gestartet. Es fördert ehrenamtliche Initiativen, die in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und richtet sich an Akteure in Städten und Gemeinden von maximal 50 000 Einwohnern. Zielgruppe sind beispielsweise ehrenamtliche Initiativen wie Ortsgruppen der Tafeln, die für Angehörige besonders schutzbedürftiger Gruppen wie ältere, vorerkrankte oder ärmere Menschen Lebensmittel bereitstellen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.10.2020