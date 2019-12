Förderung der Lese-Kompetenz

Tauberbischofsheim.Digitale Medien üben eine große Faszination auf Kinder aus. Die Nutzung von digitalen Medien führt dazu, dass Mädchen und Jungen oft nur eine einseitige Medienkompetenz erlangen. Um dem entgegenzuwirken, findet am Dienstag, 17. Dezember, um 15.30 Uhr in den Räumen des Netzwerks Familie in Tauberbischofsheim ein Gruppenangebot für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren statt.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, wird bei diesem Angebot speziell die Lese- und Sprachkompetenz gefördert. Insbesondere Familien mit Migrationshintergrund sind willkommen. Gelesen wird das Buch „Lasst uns Nikolaus feiern“.

Ansprechpartnerin ist Sabine Moll, Mitarbeiterin im Netzwerk Familie.

