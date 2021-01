Florian Kiemle leitet nun die Werkstätten

Der Caritasverband im Tauberkreis ist mit rund 500 Mitarbeitenden der größte Erbringer sozialer Dienstleistungen im Main-Tauber-Kreis. Nun werden die Strukturen neu ausgerichtet.

Main-Tauber-Kreis. „Um für aktuelle und zukünftige Herausforderungen noch besser gerüstet zu sein, haben wir uns entschieden unsere bisherige Verbandsstruktur zu verändern“, so Vorstand Michael Müller. Künftig werden die beiden Aufgabenfelder der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt nebeneinanderstehen und gemeinsam mit dem Bereich Beraten das breite Angebotsportfolio des Verbands abbilden.

Während bisher alle Wohnangebote für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung unter einheitlicher sowie die Caritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderung unter einer davon getrennten Leitung standen, richtet der Caritasverband seine Struktur zukünftig an diesen beiden Zielgruppen aus.

Den neuen Bereich Teilhabe mit allen Arbeits-, Wohn- und Betreuungsangeboten für Menschen mit Beeinträchtigung wird Bastian Weippert leiten. Umfasst sind davon unter anderem die Caritashäuser St. Bonifatius (Tauberbischofsheim), St. Elisabeth (Grünsfeld) und St. Gertrud (Lauda) sowie die Caritas-Werkstätten Alois-Eckert mit den Standorten in Gerlachsheim, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim.

Den Bereich Senioren, der neben den verbandseigenen Einrichtungen der Altenhilfe, insbesondere den beiden Caritas-Altenpflegeheimen Johann Bernhard Mayer in Lauda und Otto-Rauch-Stift in Freudenberg, auch die Aktivitäten des Verbands in der Caritas Dienste Tauberkreis mit den Sozialstationen Tauberbischofsheim und St. Kilian (Lauda) umfasst, wird Jutta Steinmetz-Thees verantworten.

Passgenaue Leistungen

„Angesichts der Herausforderungen in der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, dessen Ziel es letztlich ist, den von uns betreuten Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen möglichst individuell passgenaue Leistungen anzubieten, ist eine Aufgabenerfüllung aus einer Hand ausgesprochen sinnvoll. Gleichzeitig warten mit Blick auf unsere älter werdende Gesellschaft in der ambulanten und stationären Altenhilfe eine Vielzahl von Aufgaben, denen wir uns mit dem neuen Bereich Senioren deutlich besser stellen können“, so Vorstandsvorsitzender Matthias Fenger.

Personell bedeutet die Veränderung auch, dass Jutta Steinmetz-Thees ihre Doppelrolle als Bereichs- und Werkstattleitung aufgeben wird.

Neue Werkstattleitung ist der bisherige Pädagogische Leiter der Caritas-Werkstätten, Florian Kiemle.

Wie die Verantwortlichen weiter erklären, arbeitet der Pädagoge seit gut zwei Jahren für den Caritasverband und wird gemeinsam mit der Technischen Leitung Ullrich Schlör das Tagesgeschäft der Werkstätten mit ihren rund 350 Beschäftigten Menschen mit Beeinträchtigungen steuern.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021