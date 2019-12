Fleißige Blutspender ausgezeichnet

Tauberbischofsheim.Für die Ehrung fleißiger Blutspender wurde die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend vorübergehend unterbrochen. Bürgermeisterin Anette Schmidt freute sich, dass insgesamt acht Personen eine Ehrung erhielten. Sie betonte, wie wichtig es sei, Blut zu spenden und dass der ehrenamtliche Einsatz der Spender nicht hoch genug zu bewerten sei. „Sie alle sind Vorbilder und zeigen durch ihr Engagement gelebte Solidarität mit Menschen, die dringend Hilfe benötigen“, sagte Schmidt. Das sahen auch Uwe Rennhofer und Gerhard Mohr vom DRK so. Folgende Personen aus der Kernstadt wurden ausgezeichnet: Zehnmaliges Blutspenden: Johannes Clausen, René Reinhard sowie (in Abwesenheit) Uwe Motzkau und Martin Röder. 25-maliges Blutspenden: Mario Lang und Christian Link. 50-maliges Blutspenden: Karin Böhlecke. 100-maliges Blutspenden: Erich Quenzer. Bild: Fabian Greulich

