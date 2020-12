Firmen spenden 4500 Euro an das DRK

Tauberbischofsheim.Große Freude beim DRK in Tauberbischofsheim: Durch verschiedene Spenden konnte die Verkaufsfläche im Laden „Jacke wie Hose“ in der Mergentheimer Straße erweitert werden. „Nur durch die finanzielle Unterstützung regionaler Unternehmen war es uns möglich, die dringend benötigte Erweiterung der Verkaufsfläche umzusetzen“, so Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau. Die Sparkasse Tauberfranken spendete dazu 2500 Euro. Mit weiteren Spenden der Firmen A.M.T. Autohaus Mittleres Taubertal, Autohaus Strnad, Dr. Wöppel GmbH sowie Uihlein Garten- und Landschaftsbau Königheim beträgt die Summe für den Kreisverband 4500 Euro. Stellvertretend für alle regionalen Unternehmen nahm der Kreisverband (von links Uwe Rennhofer, Leiter der Abteilung Ausbildung, Ehrenamt und Verbandsentwicklung, Herta Wolf, Kreissozialleiterin, Peter Vogel, Sparkassendirektor, Manuela Grau, Kreisgeschäftsführerin) den Scheck der Sparkasse Tauberfranken entgegen. Bild: DRK

