Finanzen überwacht und gelenkt

Tauberbischofsheim.Die IG Metall Tauberbischofsheim hat für die Amtsperiode 2020 bis 2023 ihren Vorstand gewählt. Drei bisherige Mitglieder des Gremiums haben nicht mehr kandidiert und wurden feierlich verabschiedet. Alle drei waren gleichzeitig auch Revisoren der Ortskasse. Sylke Fischer, Klaus Burkardt und Klaus Ditter beenden dieses Ehrenamt nach vielen Jahren.

Als Revisor haben sie darüber gewacht, dass die Kassenführung der Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim immer in Ordnung war. Die Geschäftsstellen der IG Metall sind in ihrer Verwaltung autark und tragen somit Verantwortung für einen hohen Anteil der Mitgliedsbeiträge in der Geschäftsstelle.

Sylke Fischer war seit 2006 im Ortsvorstand und seit 2012 Revisorin. Beruflich hat sie bei der Firma Alfi gearbeitet und war dort in den letzten fünf Jahren Betriebsratsvorsitzende. Vorher war sie 18 Jahre Mitglied im Betriebsrat. Sylke Fischer war in der Revision die Hauptverantwortliche. Durch ihren kaufmännischen Grundberuf hatte sie die notwendige Qualifikation. „Außerdem“, erklärte Sylke Fischer, „war es einfach wichtig, dafür zu sorgen, dass ein Betrieb aus dem Bereich Bestenheid im Ortsvorstand der IG Metall Tauberbischofsheim vertreten war. Das stärkte die Verankerung der IG Metall in den Betrieben und drum herum.“

Klaus Ditter war seit 2011 im Ortsvorstand und seit 2012 Revisor. Seit 1977 ist er beim größten tarifgebundenen Betrieb in Tauberbischofsheim, bei der Firma Weinig im Betriebsrat und seit 18 Jahren freigestellter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

„Im Ortsvorstand konnte ich die Interessen der Mitglieder vertreten und die Geschicke der IG Metall mit beeinflussen. Das war eine reizvolle Arbeit, die in der Zukunft unser Betriebsratsvorsitzender Rainer Haag übernimmt. Die IG Metall Tauberbischofsheim ist gut aufgestellt“, so Ditter.

Klaus Burkardt war seit 2012 im Ortsvorstand und seit 2014 Revisor. Er ist bei der Firma Grammer beschäftigt und dort seit 14 Jahren stellvertretender freigestellter Betriebsratsvorsitzender. Mit Blick zurück berichtet er: „Der Ortsvorstand war für mich immer wichtige Gemeinschaft und Netzwerk.“ Außerdem habe es ihn interessiert, ein Verständnis für die Kosten und die Ausgaben der Mitgliedsbeiträge zu entwickeln. Deshalb sei er gerne Revisor gewesen bestätigt Burkardt. „Im Ortsvorstand ist jetzt unser neuer Betriebsratsvorsitzender Ralf Latterner vertreten. Damit ist das wichtige Amt in gute Hände gegeben“, so Burkardt.

Alle seien engagierte Gewerkschafter, die zusätzlich zu ihrem betrieblichen Engagement auch noch Ehrenämter in der Geschäftsstelle übernommen haben, so Harald Gans, erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Tauberbischofsheim. „Ihr ward ein wichtiger Teil des Ortsvorstands und als Revisoren habt ihr geholfen, die finanziellen Geschicke dieser Geschäftsstelle nicht nur zu überwachen, sondern auch zu lenken. Ihr werdet uns in den Gremien fehlen, als Ratgeber und mit Eurem betrieblichem und gewerkschaftspolitischem Engagement werdet wir uns aber erhalten bleiben und das ist gut so.“

Auch der zweite ehrenamtliche Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim, Rainer Seifert, bedankte sich für die lange Zeit der guten Zusammenarbeit. „Am Ende zählt die gute Arbeit, die wir gemeinsam für die IG Metall Mitglieder gemacht haben, aber auch die Freundschaften, die dadurch entstanden sind.“

Als neue Revisoren wurden Sabine Maurer (Firma Magna), Conny Miltenberger (Firma Rauch) und Christian Gehrig (Firma AZO) in der Ortsvorstandssitzung am 23. Juli gewählt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020