Film „Café d’Amour“ ist zu sehen

Tauberbischofsheim.Es darf wieder gestaunt, gelacht und nachgedacht werden: Der Inner Wheel Club Tauberfranken veranstaltet das vierte Benefizkino in Kooperation mit der Diag für Erwachsenenbildung KreisAG Main-Tauber.

Unter dem Titel „Augenblicke 2020“ werden prämierte Filme im Badischen Hof in Tauberbischofsheim gezeigt. „Café d’Amour“ macht den Anfang von elf internationalen Filmen. Bei Snacks und Getränken wird wieder Gelegenheit zu Gesprächen geboten.

Seit der Gründung 1999 fördert der Inner Wheel Club Tauberfranken soziale regionale und internationale Projekte. Der Erlös dieses Kinoabends geht in diesem Jahr für das Frauen- und Kinderschutzhaus „Frauen helfen Frauen“ an den Förderverein im Main-Tauber-Kreis. Der Kinoabend findet statt am Freitag, 27. März, im Filmtheater Badischer Hof. Einlass ab 18.30 Uhr, Filmbeginn 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020